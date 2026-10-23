Milan, Borghi critica Amorim: “Il percorso deve iniziare a cambiare”

Stefano Borghi non condivide la lettura della sconfitta del Milan contro il Bournemouth come un semplice incidente di percorso. Intervenuto a Sky Sport dopo il 3-0 subito dai rossoneri, il giornalista ha analizzato le difficoltà della squadra di Ruben Amorim, soffermandosi sulla mancanza di continuità e sulle scelte offensive.

L’espulsione di Mike Maignan ha certamente condizionato la partita, ma secondo Borghi l’inferiorità numerica non basta a spiegare la prestazione. Il risultato riapre così il dibattito sui progressi del Milan e sulle risposte che ancora mancano.

Il giornalista ha riconosciuto il peso dell’episodio che ha lasciato i rossoneri in dieci, esprimendo anche dubbi sulla severità del provvedimento:

“L’episodio dell’espulsione di Maignan cambia la partita. Detto che secondo me il rosso è persino eccessivo, mentre il rigore ci sta, è chiaro che in quel momento finisci sotto 2-0 e rimani in dieci”.