Krosche al Milan: il nodo della clausola da 5-7 milioni

Markus Krosche torna a essere accostato al Milan come Head of Football, dopo le dimissioni dall’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport DE, per liberare il dirigente tedesco il Milan dovrebbe pagare una clausola compresa tra 5 e 7 milioni di euro. Il giornalista parla di contatti già avvenuti tra le parti e di nuovi colloqui in programma a breve, senza indicare però date precise.

Krosche al Milan: clausola da 5-7 milioni e la richiesta di una pausa

Le dimissioni sono state comunicate tramite un comunicato dell’Eintracht Francoforte, mentre il Milan era in campo. Secondo la stessa indiscrezione, Krosche sarebbe attratto dal progetto rossonero ma dopo cinque anni intensi a Francoforte vorrebbe prima una breve pausa.

Per questo, sempre secondo la fonte, la sua eventuale partenza potrebbe concretizzarsi a partire dal mese di gennaio. Il quadro resta al momento un’indiscrezione: non risultano accordi ufficiali né conferme dei club nel materiale disponibile. Il prossimo passo previsto è il nuovo incontro tra le parti, che determinerà se il tema della clausola verrà affrontato in tempi rapidi.