Le cifre dell’accordo con Generali

L’accordo con Generali, che darà il nome al nuovo stadio, frutterà enormi ricavi all’Inter

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, l’operazione avrà un valore complessivo di 650 milioni di euro, per una durata di 25 anni.

Suddividendo la cifra per la durata totale dell’intesa, Inter e Milan guadagneranno circa 26 milioni di euro l’anno.

Si tratta di un importo particolarmente significativo per il mercato italiano e che colloca l’operazione nella fascia più alta delle sponsorizzazioni degli impianti calcistici a livello europeo.