Pulisic rinnovo fino al 2031, Cisse da blindare: il piano del Milan

Novità sui rinnovi in casa Milan: secondo Fabrizio Romano l’accordo con Pulisic fino al 2031 è trovato, mentre il club lavora anche anche al rinnovo di Alphadjo Cisse.

Cisse-Milan: il rinnovo in lavorazione

Nel suo intervento sul canale YouTube, Fabrizio Romano ha riferito che il Milan sta iniziando a lavorare anche al rinnovo di Alphadjo Cisse, che il club vorrebbe blindare. Il ragazzo sta facendo benissimo e merita la ribalta che sta avendo.

Sul fronte Pulisic, Romano ha riferito che il Milan sta preparando la firma fino al 2031, con accordo trovato tra le parti. Sempre secondo Romano, Adrien Rabiot è il prossimo nella lista.

I due fronti aperti per il Milan, secondo Romano, sono quindi il rinnovo di Pulisic fino al 2031 e quello di Cisse, già avviato. Per Pulisic manca la conferma ufficiale, per Cisse non ci sono cifre. Il rinnovo di Pulisic resta la notizia più concreta del dossier.