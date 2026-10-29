Sabatini è sicuro, Cisse molto meglio di Leao: “È uno spettacolo”

Sabatini ha paragonato Cisse a Leao dopo la sconfitta del Milan contro il Bologna, con un giudizio netto sul rendimento individuale di entrambi.
Cisse e Leao nel giudizio di Sabatini
Nel suo commento video, Sabatini sostiene che Cisse, per rendimento, sia stato “molto ma molto meglio” di Leao. Secondo Sabatini:
“Cisse è stato uno spettacolo. Tra l’altro, volendo fare un paragone con il Milan dell’anno scorso, mettetevi in testa che Cisse, per rendimento, è stato molto ma molto meglio di Leao”.
Maignan, Tomori, De Winter: il quadro di Sabatini
Tra i rossoneri indica Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán, Musah, Jashari, Bartesaghi e Gonçalo Ramos, con giudizi critici su gran parte di loro. Sull’autogol che ha portato il punteggio sul 2-2 lo considera il momento cruciale della gara.
“Tomori aveva giocato un ottimo primo tempo, poi si è infortunato ed è dovuto uscire. De Winter è stato tanto gigantesco nella prima frazione quanto smarrito e in sfiducia nella ripresa. Estupiñán è apparso ininfluente, inutile infierire. Musah è generoso, umile, ma sempre Musah è; oltretutto adattato a fare il terzino destro. Gonçalo Ramos è un vagabondo: vaga per il campo senza incidere mai. Su Ramos si è aperto ufficialmente un caso”.