Sabatini è sicuro, Cisse molto meglio di Leao: “È uno spettacolo”

Sabatini ha paragonato Cisse a Leao dopo la sconfitta del Milan contro il Bologna, con un giudizio netto sul rendimento individuale di entrambi.

Nel suo commento video, Sabatini sostiene che Cisse, per rendimento, sia stato “molto ma molto meglio” di Leao. Secondo Sabatini:

Tra i rossoneri indica Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán, Musah, Jashari, Bartesaghi e Gonçalo Ramos, con giudizi critici su gran parte di loro. Sull’autogol che ha portato il punteggio sul 2-2 lo considera il momento cruciale della gara.

“Tomori aveva giocato un ottimo primo tempo, poi si è infortunato ed è dovuto uscire. De Winter è stato tanto gigantesco nella prima frazione quanto smarrito e in sfiducia nella ripresa. Estupiñán è apparso ininfluente, inutile infierire. Musah è generoso, umile, ma sempre Musah è; oltretutto adattato a fare il terzino destro. Gonçalo Ramos è un vagabondo: vaga per il campo senza incidere mai. Su Ramos si è aperto ufficialmente un caso”.