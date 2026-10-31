Milan, Amorim non si accontenta: “Partita non straordinaria, ma sono contento”

Il Milan ha dominato questo Derby! I rossoneri hanno vinto per 3-1 contro l’Inter, ottenendo una vittoria importantissima per una gara diversa da tutte le altre. E la storia stracittadina di Ruben Amorim comincia piuttosto bene!

Le parole di Amorim dopo il Derby

Il Milan ha vinto e convinto durante il Derby della Madonnina e questo non può che essere motivo di gioia e soddisfazione per tutto l’ambiente rossonero. Le stracittadine per Ruben Amorim di sicuro cominciano nel migliore dei modi: il suo primo scontro con l’Inter è terminato alla grande, ma l’allenatore portoghese non è soddisfatto all’ennesima potenza.

Ecco le sue parole a DAZN:

“È stata un’ottima partita, ma non straordinaria. Il Milan è stato bravo a gestire il vantaggio. Sono davvero contento. Luka Modric ci ha aiutato tantissimo. La squadra ha concesso qualcosa anche stasera ma non ha cambiato mentalità una volta passati in vantaggio. Io penso che il Milan abbia un’ottima squadra, ma ci serve tempo. Cardinale ha come obiettivo già lo scudetto, ma siamo consapevoli che è molto difficile vincere al Milan già alla prima stagione”.

Dal Bologna all’Inter: due facce diverse!

Sono passati pochissimi giorni dalla brutta sconfitta rimediata contro il Bologna, ma il Milan visto stasera sembra tutta un’altra squadra. Come mai? Qual è il motivo? Sicuramente i rientri hanno inciso in positivo e stasera si è visto. Ecco la risposta del mister: