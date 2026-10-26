Milan-Bologna, Amorim punta sul turnover: Modrić e Pulisic verso il riposo

In vista del turno infrasettimanale contro il Bologna, Ruben Amorim starebbe valutando un ampio turnover per gestire l’emergenza infortuni e preservare energie in ottica derby. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i probabili esclusi figurano Luka Modrić e Christian Pulisic, entrambi protagonisti nell’ultima vittoria esterna contro l’Udinese.

Il resto dell’undici ipotizzato vedrebbe Mike Maignan in porta, una difesa a tre composta da Diawara, Pavlovic e De Winter, con Bartesaghi e Tomori sulle fasce. A centrocampo spazio a Jashari e Musah, mentre Cissé e Hutchinson agirebbero alle spalle della punta Gonçalo Ramos.