Milan, Cardinale conferma la fiducia ad Amorim: sarà a Udine

Cardinale vicino ad Amorim dopo il ko europeo

Il risultato contro il Bournemouth ha lasciato delusione e interrogativi. La squadra non è riuscita a reggere il confronto e l’espulsione di Maignan ha aggravato una partita già difficile. La lettura della proprietà, secondo la Gazzetta, tiene però conto del lavoro avviato dall’allenatore e delle condizioni nelle quali sta operando.

Cardinale ha fiducia in Amorim e la visita a Udine va nella direzione di sostenere il tecnico e il gruppo. La sua presenza non riguarda soltanto una singola partita: il programma italiano comprende anche impegni legati al club e allo stadio, oltre ai prossimi appuntamenti sportivi.

Il proprietario dovrebbe seguire anche la gara contro il Bologna e il derby con l’Inter. Per Amorim sarà quindi una fase di confronto ravvicinato con la proprietà, mentre il Milan cerca di ritrovare continuità dopo la battuta d’arresto europea.

Il campionato offre una base, ora serve una risposta in trasferta

Il bilancio stagionale presenta due aspetti diversi. Il Milan è ancora imbattuto in campionato, mentre le due sconfitte sono arrivate entrambe in Europa League, contro Benfica e Bournemouth. Un dato che aiuta a capire perché la proprietà continui a sostenere il percorso dell’allenatore, pur dopo una serata negativa.

Resta però da migliorare il rendimento lontano da San Siro. La Gazzetta ricorda che il successo contro il Torino è finora l’unica vittoria esterna in campionato, accompagnata dai pareggi sui campi di Juventus, Lazio e Sassuolo.

Udine diventa così un’occasione per dare una risposta concreta al ko europeo. Il Milan ha bisogno di punti e di una prestazione ordinata, soprattutto con una rosa così ridotta. Cardinale sarà vicino alla squadra; ad Amorim toccherà trasformare il sostegno della società in scelte capaci di far rendere al meglio i giocatori disponibili.