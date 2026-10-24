Milan, Cardinale torna in Italia: sarà a Udine e resterà fino al derby

Gerry Cardinale si prepara a tornare al fianco del Milan in una settimana particolarmente importante per il presente e il futuro del club rossonero. Il proprietario del Diavolo sarà presente domani, domenica 25 ottobre, al Bluenergy Stadium per assistere alla sfida contro l’Udinese, con l’intenzione di restare a Milano fino al derby contro l’Inter, in programma sabato 31 ottobre. Una presenza che arriva dopo la pesante sconfitta europea contro il Bournemouth e che accompagnerà la squadra di Rúben Amorim in una fase delicata della stagione.

Cardinale al fianco del Milan: Udinese, Bologna e derby

La trasferta di Udine sarà soltanto il primo appuntamento di una settimana fitta di impegni per Cardinale. Il patron rossonero seguirà da vicino anche la partita infrasettimanale contro il Bologna, prevista per mercoledì 28 ottobre, prima del derby contro l’Inter. Tre sfide importanti per il cammino del Milan, chiamato a reagire dopo il passo falso in Europa League e a ritrovare continuità nei risultati. La presenza della proprietà accompagnerà dunque la squadra in un momento in cui sarà fondamentale dare risposte sul campo.

Milan, giovedì l’assemblea dei soci: in agenda anche il nuovo stadio

Gli impegni di Cardinale non riguarderanno soltanto il terreno di gioco. Giovedì 29 ottobre è infatti in programma l’assemblea dei soci del Milan, un appuntamento importante per la vita societaria rossonera. Nella stessa giornata è prevista anche la presentazione del progetto del nuovo stadio, con Milan e Inter protagoniste dell’iniziativa al Castello Sforzesco di Milano. Per il numero uno di RedBird sarà quindi una settimana caratterizzata da questioni sportive e societarie, con l’obiettivo di seguire da vicino le attività del club prima di assistere alla stracittadina contro i nerazzurri.