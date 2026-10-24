Pioli ricorda il Milan: «Alti e bassi, Milanello un ambiente particolare»

Stefano Pioli è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Milan in un’intervista al Corriere dello Sport, ripercorrendo il percorso che ha portato allo scudetto e i rapporti umani che ne sono rimasti.

Sul titolo conquistato con i rossoneri, l’allenatore non ha nascosto la complessità di quegli anni:

È stato l’apoteosi del nostro percorso, mi ha lasciato soprattutto dei rapporti bellissimi con i giocatori. Li ho sentiti anche l’altro giorno, mi hanno fatto gli auguri per il compleanno. È stata un’esperienza veramente piena di emozioni, gratificazioni, ma anche di alti e bassi, quello di Milanello è un ambiente veramente particolare. Il sostegno di Ricky e Paolo è stato fondamentale.

Il riferimento a «Ricky e Paolo» riguarda Frederic Massara e Paolo Maldini, figure che Pioli ha indicato come determinanti nel sostenerlo durante il percorso.

Il ruolo di Ibrahimović e Kjær

Pioli ha poi spiegato come la svolta verso il titolo sia maturata a gennaio, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimović e Simon Kjær, descritti come due leader di natura opposta: