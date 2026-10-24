Milan, tre rinforzi per Amorim: prima Krösche, poi gli acquisti. E Ramos torna a disposizione

Krösche, Cardinale vuole chiudere: il nodo è l’uscita dall’Eintracht

Il primo passaggio riguarda la dirigenza. Stando alla ricostruzione di Tuttosport, Markus Krösche è il profilo scelto per diventare Head of Football del Milan. Cardinale mantiene i contatti con il dirigente, ma la definizione dell’operazione deve ancora superare alcuni ostacoli.

Il quotidiano riferisce che Krösche ha annunciato le dimissioni dall’Eintracht Francoforte il 18 ottobre. Il contratto fino al 2028, però, rappresenta un nodo: secondo quanto riportato da Sky Sport Germania e ripreso da Tuttosport, il club tedesco chiede il pagamento di una clausola compresa tra 5 e 7 milioni di euro.

Ai tempi della separazione potrebbe aggiungersi la volontà del dirigente di concedersi una pausa dopo gli anni trascorsi a Francoforte. Il Milan, invece, ha fretta di programmare il mercato. La qualificazione alla Champions League è un obiettivo che il club non vuole mancare per la terza stagione consecutiva e gennaio dovrà offrire risposte alle lacune della rosa.

Un vice Ramos più pronto di Camarda: la priorità in attacco

La necessità più evidente riguarda il centravanti. Amorim aspetta un giocatore più pronto di Francesco Camarda, capace di sostituire Ramos e di garantire una soluzione affidabile quando il portoghese deve fermarsi o recuperare energie.

La recente assenza ha riportato il tema al centro delle valutazioni. Alla vigilia della partita di Europa League contro il Bournemouth, Ramos aveva avvertito un indurimento al polpaccio sinistro ed era stato escluso dalla trasferta. Gli esami hanno poi scongiurato lesioni, permettendogli di riprendere il lavoro con i compagni che non avevano giocato in Inghilterra.

Il portoghese sarà a disposizione per Udine. Amorim dovrà decidere se schierarlo subito oppure gestirne il rientro pensando anche agli appuntamenti successivi con Bologna e Inter. In quest’ultimo caso potrebbe aprirsi un’altra occasione per Camarda.

Il recupero di Ramos non modifica però la valutazione sul mercato: il Milan ha bisogno di poter distribuire meglio i minuti nel ruolo. Tuttosport non esclude che la ricerca del nuovo attaccante possa portare anche verso la Bundesliga, senza indicare in questo articolo una trattativa già definita.

Difesa, torna Gonçalo Inácio: seguito anche Reggiani

Un altro intervento dovrebbe riguardare il centro della difesa. Secondo il quotidiano, il Milan tornerà a bussare alla porta dello Sporting per Gonçalo Inácio, già cercato il 31 agosto. Un tentativo rimasto senza esito nell’ultima giornata del mercato estivo e che potrebbe essere ripreso.

Non è l’unico nome sotto osservazione. Tra i profili graditi viene citato anche Luca Reggiani, classe 2008 del Borussia Dortmund, centrale utilizzabile all’occorrenza da terzino destro.

Si tratta di candidature differenti, da valutare rispetto alle necessità immediate e al progetto tecnico. Il fatto che siano seguite non equivale a un accordo: le decisioni dipenderanno anche dall’organizzazione dell’area sportiva e dalle possibilità concrete offerte dalla sessione invernale.

Serve anche un esterno, ma la scelta dipende dal modulo

Il terzo rinforzo è previsto sulle fasce. In questo caso, prima ancora del nome, andranno chiarite le caratteristiche richieste: un terzino per la difesa a quattro o un esterno a tutta fascia, un destro oppure un mancino.

Le valutazioni sono legate al sistema che Amorim deciderà di utilizzare con maggiore continuità. I cambi di assetto visti in questa prima parte di stagione hanno ampliato le soluzioni, ma rendono necessario individuare con precisione il tipo di giocatore da cercare.

Nel ragionamento rientra anche Athékamé: Tuttosport contempla la possibilità di interrompere il prestito al Lione, qualora il club francese acconsentisse. Resta inoltre aperta la valutazione sulla corsia sinistra, dove Estupiñán non ha convinto e Bartesaghi non ha ancora conquistato pienamente Amorim.

Il Milan si avvicina quindi a gennaio con tre esigenze precise e una decisione dirigenziale da completare. Il rientro di Ramos permette al tecnico di affrontare Udine con un’opzione in più; il mercato dovrà invece consentirgli di gestire assenze e rotazioni senza ritrovarsi ogni volta con alternative limitate.