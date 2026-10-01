Milan, col Portogallo c’è un altro Gonçalo Ramos: ancora in gol, poi il messaggio a Ronaldo

Gonçalo Ramos continua a dimostrare di essere un attaccante di altissimo livello, avendo rubato il posto da titolare al centro dell’attacco del Portogallo a un certo Cristiano Ronaldo e ripagando la scelta con un’altra prestazione decisiva.

Ramos ancora decisivo col Portogallo: gol e assist contro la Danimarca

Nello spogliatoio del Portogallo non c’è un clima serenissimo a causa dell’addio estremamente polemico di Cristiano Ronaldo, reduce da fortissimi screzi col CT Jorge Jesus. CR7 ha chiesto più spazio, finendo però ai margini delle rotazioni lusitane e nettamente alle spalle di Gonçalo Ramos nelle gerarchie. Dal canto suo, l’attaccante del Milan non sta affatto deludendo, avendo impattato enormemente anche stasera con un gol e un assist nel 2-4 in casa della Danimarca. E questa prestazione eccezionale si somma al gol realizzato contro la Norvegia.

Insomma, questo Ramos pare un giocatore estremamente diverso a quello visto in maglia rossonera, con un solo gol all’attivo e al centro di tantissime difficoltà in fase offensiva. Le qualità, però, ci sono: Ruben Amorim è chiamato a cambiare la situazione!

Interviene direttamente il rossonero: “La situazione Ronaldo non ci influenza”

Le prestazioni convincenti di Gonçalo Ramos con il suo Portogallo, almeno in termini di gioco, stanno tranquillamente rimpiazzando l’assenza di Cristiano Ronaldo. Insomma, si tratta di un caso prevalentemente mediatico: Jorge Jesus si fida completamente del suo attaccante, che sta dimostrando anche grande personalità.

Ecco le parole dell’attaccante del Milan, riportate da Fabrizio Romano: