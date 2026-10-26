Milan, come rinforzo in difesa spunta Le Guen del Brest: arriva a gennaio?

Calciomercato Milan: nei radar rossoneri per la difesa c’è Raphael Le Guen, centrale 20enne del Brest con contratto fino al 2029, secondo TMW.

Le Guen al Milan: decisione attesa tra un mese

Gli osservatori rossoneri hanno visionato il giocatore più volte e ne hanno riportato relazioni positive. Il giocatore piace ad Amorim, che ha già espresso un giudizio molto favorevole.

Secondo TMW, i costi per Le Guen sarebbero più abbordabili rispetto a Inacio, valutato 35-40 milioni di euro. Il Brest, però, non vorrebbe privarsi del suo giovane centrale a metà stagione. Il club non ha ancora avviato un affondo: le riserve saranno sciolte tra un mese.

Il difensore centrale resta l’obiettivo prioritario del Milan per il mercato di gennaio. Accanto al francese restano aperte le piste su Gonçalo Inacio, Reggiani e Tiago Gabriel, tutte sondate a fondo senza una scelta finale.