Milan, Condò avvisa tutti: “Il derby darà una risposta alle potenzialità dei rossoneri!”

Settimana del Derby Milan-Inter: secondo Paolo Condò, intervenuto sul sito del Corriere della Sera la sfida di sabato dirà quanto valgono davvero i rossoneri, in parte ancora nascosti.

Condò parte dalla forza dell’Inter, che secondo lui non cala mai grazie alla qualità della sua panchina. Il Milan resta però in corsa per la Champions, con un punto di vantaggio sul Como, che occupa l’ultimo posto utile. Il commentatore indica nel derby il banco di prova per capire fino a dove può spingersi la squadra di Amorim:

“Udine era una tappa delicata dopo il nuovo, pesante ko in Europa League, e Amorim ne è uscito segnando due reti nei momenti giusti e soffrendo assai meno del previsto le molte assenze. Sabato prossimo il derby darà una risposta precisa sulle reali potenzialità rossonere, che in parte sono ancora nascoste”.