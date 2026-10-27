Milan, Krösche e Hardung potrebbero arrivare insieme: Cardinale studia il doppio innesto

Il Milan potrebbe rafforzare la propria dirigenza con due innesti provenienti dall’Eintracht Francoforte. Secondo quanto raccolto da Sky Sport DE, la posizione di Hardung come direttore sportivo del club tedesco sarebbe sempre meno stabile: la sua permanenza dipenderà dalla figura che verrà nominata come nuovo Head of Football.
Proprio quel ruolo potrebbe essere ricoperto da Markus Krösche al Milan. In caso di addio all’Eintracht, Hardung valuterebbe la possibilità di seguire Krösche nella nuova avventura in rossonero. Gerry Cardinale starebbe studiando un eventuale doppio intervento sulla struttura dirigenziale del club.