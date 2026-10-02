Milan, la corsa per Emeka: è sfida aperta al Real Madrid

Owen Emeka finisce nella lista dei giovani monitorati dal Milan, ma il Real Madrid non resta a guardare. Lo scouting rossonero ha individuato il classe 2009 del Granada.

Owen Emeka: il talento blindato dal Granada

Il Granada ha legato il giovane esterno con un contratto fino al 2031 e una clausola rescissoria fissata a 15 milioni di euro. Una protezione considerevole per un prospetto che ha attirato l’attenzione di club europei di primo livello.

Gli osservatori milanisti stanno seguendo Emeka, raccogliendo dati sulla sua evoluzione tattica e sulla progressione atletica. Non si tratta di un nome scoperto casualmente: il lavoro dello scouting rossonero ha identificato in lui caratteristiche funzionali al progetto tecnico.

Il Real Madrid ha già iniziato a muovere i primi passi informativi. Tuttavia, al momento non esiste una trattativa avanzata tra i Blancos e il club andaluso. La situazione rimane in fase di osservazione, con entrambi i club che valutano le possibilità concrete di inserimento nel proprio progetto.

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La pressione del Real Madrid e i tempi della decisione

La presenza del Real Madrid accelera i tempi di valutazione. I Blancos non muovono mai per caso e l’interesse verso un classe 2009 del Granada suggerisce che il profilo risponde a criteri molto specifici della loro visione tecnica. Il Milan non può permettersi attese troppo lunghe: ogni settimana di inattività aumenta le probabilità che il Real Madrid trasformi il monitoraggio in offerta concreta.

Via Aldo Rossi conosce la dinamica. Lo scouting rossonero ha il compito di decidere se muoversi in anticipo oppure attendere sviluppi. Il Granada, da parte sua, valuterà l’offerta migliore senza fretta, conscio che la clausola rescissoria rappresenta un tetto massimo, non un prezzo di partenza. Nei prossimi mesi il Milan dovrà trasformare l’osservazione in azione concreta per non perdere Owen Emeka verso il Real Madrid o altri competitor europei.