Adidas vuole tornare sponsor del Milan: la collaborazione con Puma terminerà nel 2028

Il Milan accelera per il ritorno di Adidas come sponsor tecnico. Secondo ‘Tuttosport’, le trattative con il colosso tedesco sono già avanzate, con l’obiettivo di sostituire Puma al termine del contratto nel 2028.

Adidas-Milan: le trattative sono concrete

Come rivela ‘Tuttosport’: “Si tratta per il ritorno di Adidas“. Le discussioni tra la dirigenza rossonera e la multinazionale tedesca procedono in parallelo alla gestione dell’attuale accordo con Puma, in scadenza nel 2028.

La fonte conferma che “Il contratto con Puma scadrà nel 2028 e non verrà rinnovato“, tracciando una strada già definita verso il divorzio. ‘Footy Headlines’ aveva anticipato che il gigante tedesco stava negoziando con un importante club italiano: il Milan è protagonista di questo scenario.

Adidas rappresenta un ritorno simbolico pesante. Il marchio ha caratterizzato il Milan per due decenni, legandosi indissolubilmente ai successi europei e domestici più recenti della storia rossonera. I tifosi mantengono un legame emotivo con quel periodo, e la nostalgia sportiva è un elemento che Cardinale conosce bene.

Cardinale e le scelte strategiche oltre il campo

Gerry Cardinale ha dimostrato capacità nel muoversi su più fronti simultaneamente. Lo stadio, la riorganizzazione societaria, gli accordi commerciali: il numero uno di RedBird non si limita ai risultati sportivi, ma costruisce ecosistema. Anche quando i bilanci e le prestazioni in campo rimangono distanti dai target, piccoli segnali di stabilità comunicano direzione. Far tornare Adidas sarebbe uno di questi segnali.

L’operazione ha valore concreto oltre l’emotivo. Adidas muove fatturati globali enormi e possiede capacità di investimento in visibilità che nessun altro marchio sportivo eguaglia. Un accordo con il Milan comporterebbe commitment finanziario e marketing di rilievo, non solo sulla maglia ma su tutto l’ecosistema commerciale del club.