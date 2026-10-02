Pulisic ritrova il gol e il Milan: rinnovo blindato in arrivo

Christian Pulisic ha archiviato i problemi fisici che lo hanno tormentato da gennaio in poi e ora punta a trascinare il Milan verso obiettivi ambiziosi, con la dirigenza già al lavoro per blindare il contratto dell’americano oltre il 2027.

Pulisic: la rete contro il Lecce segna il ritorno definitivo

La stagione scorsa Pulisic aveva chiuso il girone d’andata come miglior giocatore del campionato. Poi tutto si è inceppato. Gli infortuni, la preparazione estiva saltata dopo il Mondiale, l’esordio tardivo alla quarta giornata con un assist contro la Lazio. Il vero segnale di ripartenza è arrivato con il gol al Lecce, un momento che lo stesso giocatore ha definito tra i migliori della sua carriera rossonera. Quello che era sembrato un periodo senza fine si è trasformato in un trampolino per il resto della stagione.

L’americano ha parlato apertamente della sua condizione fisica e mentale nei giorni scorsi.

“Con il Lecce penso che sia tra i gol migliori che abbia mai fatto. Non ho capito quanto fosse difficile finché non l’ho rivisto”,

Ha chiarito anche le tensioni con le scelte di formazione di Amorim, smentendo ogni frattura:

“È chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono molto inca..ato con l’allenatore o con la squadra”.

Ora l’elemento chiave è la sua disponibilità fisica crescente e la voglia di tornare protagonista assoluto.

Il rinnovo che il Milan non vuole rimandare

Il contratto di Pulisic scade nel 2027, ma il Milan possiede un’opzione automatica per il rinnovo al 2028. La vera priorità della dirigenza è però trasformare questa opzione in un accordo pluriennale che lo leghi al progetto a lungo termine. Cardinale lo vede come simbolo del nuovo ciclo rossonero e Amorim ha dimostrato di fare affidamento sulla sua qualità tecnica e sulla sua leadership.

Lo stesso Pulisic ha mandato segnali rassicuranti sul suo futuro a Milano.

“Sono molto contento a Milano e al Milan, in questo momento e anche per il prossimo futuro”.

Ha poi aggiunto:

“Il club mi sta dando tutto, mi ha aiutato tanto. Ora sono concentrato sul giocare, ne parleremo, spero presto”.

Non è entrato nei dettagli tecnici della trattativa, ma la volontà di restare è trasparente. La firma dovrebbe arrivare prima della prossima finestra di mercato estiva, consolidando una partnership che ha già dimostrato il suo valore.

Pulisic rappresenta oggi il Milan che vuole essere: un club capace di attrarre talenti offensivi di livello internazionale e di creare un ambiente dove prosperare.