Milan, non solo Emeka: anche i gioielli Kokora e Rodriguez nel mirino!

Owen Emeka, Ange-Gabriel Kokora e Dylan Rodriguez sono i profili che il Milan osserva con attenzione per le prossime sessioni di calciomercato, come rivela La Gazzetta dello Sport.

Emeka e Rodiguez: tecnica e cambio di passo per Amorim

Gli scout rossoneri hanno visionato Owen Emeka, esterno d’attacco classe 2009 del Granada, il 12 settembre durante la partita contro l’Albacete in Serie B spagnola. Il giocatore mancino gioca a piede invertito sulla destra, caratteristica che lo rende perfettamente funzionale al 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Dotato di ottima tecnica e grande cambio di passo, Emeka eccelle negli uno contro uno e sa sia concludere che fornire assist ai compagni.

In Spagna lo paragonano a Bellingham per la somiglianza fisica. La clausola rescissoria è stata aumentata dal Granada a 15 milioni di euro dopo lo scorso luglio, quando era fissata a 2 milioni. Il Real Madrid segue il profilo con interesse parallelo al Milan, creando una concorrenza che potrebbe accelerare i tempi di una eventuale trattativa nei prossimi mesi. Tra gli osservati al match c’era anche Dylan Rodriguez che, però, non è sceso in campo.

Kokora dello Standard Liegi: difensore moderno per l’impostazione dal basso

Nel mirino rossonero c’è anche Ange-Gabriel Kokora, difensore belga classe 2008 con origini ivoriane dello Standard Liegi. Fisico e versatile, può giocare anche da mediano grazie alla visione di gioco e alle abilità tecniche. Sa impostare dal basso con il sinistro, elemento vitale nel sistema tattico del Milan attuale. Su di lui ci sono anche Betis, Marsiglia e Juventus, segnale che la valutazione del calciatore è in crescita nel mercato europeo.

La ricerca di talenti giovani risponde a una precisa filosofia: costruire una squadra in grado di interpretare il calcio di Amorim nel lungo termine.