Milan, Pavlovic va controcorrente: “Strada giusta, mancano 50 partite”

Per il Milan non è stata una serata facile, tutt’altro. Il rosso di capitan Maignan ha complicato ulteriormente i discorsi per un match già complicato contro il Bournemouth, con la fascia da capitano che è poi passata a Pavlovic.

Milan, Pavlovic tranquillo nonostante la sconfitta: “La strada è giusta”

Per il Milan il momento complicato non è finito del tutto e, anche in Europa, il cammino si complica: dopo la sconfitta con il Benfica, anche il Bournemouth ha vinto ampiamente contro i rossoneri. Stavolta, però, c’è una strana soddisfazione all’interno dello spogliatoio, sia da parte di mister Amorim che da parte di capitan Pavlovic, che ha ereditato la fascia dopo il rosso di Maignan. Il serbo ha parlato nel post-partita, infondendo un’importantissima dose di tranquillità.

Ecco le sue parole a Sky Sport: