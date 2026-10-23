Milan, problema al ginocchio per Loftus-Cheek: da valutare per l’Udinese

Nuova preoccupazione per il Milan dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Bournemouth. Ruben Loftus-Cheek ha accusato un problema al ginocchio durante la gara europea, lasciando il terreno di gioco all’intervallo. Le sue condizioni restano da valutare in vista della trasferta di domenica contro l’Udinese.

La sostituzione era sembrata inizialmente una scelta tecnica di Ruben Amorim. Nel dopopartita, invece, l’allenatore ha spiegato che dietro l’uscita del centrocampista inglese c’era un problema fisico.

Loftus-Cheek, un colpo dietro al ginocchio contro il Bournemouth

Secondo quanto riferito da MilanNews, Loftus-Cheek avrebbe ricevuto un colpo nella parte posteriore del ginocchio. Il fastidio ha accompagnato una serata complicata sia per lui sia per il resto della squadra.

Amorim lo aveva schierato dal primo minuto, confermandogli la fiducia dopo la precedente gara europea contro il Salisburgo. Il ritorno in Inghilterra si è però concluso con una sostituzione anticipata e una pesante sconfitta.

Il Milan ha giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Mike Maignan. A decidere il risultato sono stati i rigori trasformati da Justin Kluivert e Marcus Tavernier, seguiti dalla punizione di Amine Adli nel finale.

Milan verso Udine: disponibilità ancora da chiarire

Al momento, la presenza di Loftus-Cheek contro l’Udinese è in dubbio, ma non è stato ancora indicato se il problema lo costringerà a saltare la partita. Le informazioni disponibili non permettono neppure di definire eventuali tempi di recupero.

Per Amorim si aggiunge quindi un’incognita nella preparazione del prossimo impegno di campionato. La possibilità di contare sul centrocampista dipenderà dall’evoluzione del fastidio e dalle valutazioni dello staff medico.

Dopo il pesante risultato di Bournemouth, il Milan attende di capire se alla sconfitta si accompagnerà anche un’assenza: i prossimi aggiornamenti sulle condizioni dell’inglese chiariranno le opzioni a disposizione dell’allenatore per Udine.