Milan, sospiro di sollievo per Ramos: rientro col Bologna possibile

Gonçalo Ramos non ha lesioni al polpaccio sinistro: secondo la Gazzetta dello Sport può tornare già contro il Bologna, forse anche per la trasferta di Udine.

Ramos: esami senza lesione e rientro in tempi brevi

Il centravanti portoghese aveva accusato un risentimento al polpaccio sinistro nell’ultima seduta a Milanello, prima della partenza per Bournemouth, e per questo ha saltato all’ultimo minuto la trasferta inglese. Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive non hanno rilevato lesioni e il problema risulta meno grave di quanto temuto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Ramos dovrebbe essere disponibile contro il Bologna nella gara infrasettimanale e nel derby del weekend successivo. Il quotidiano indica anche la possibilità di un recupero già per la trasferta di domenica in casa dell’Udinese..