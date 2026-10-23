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Milan, sospiro di sollievo per Ramos: rientro col Bologna possibile

Ramos in maglia Milan durante una partita, con le mani alzate in gesto comunicativo davanti al pubblico dello stadio

Gonçalo Ramos non ha lesioni al polpaccio sinistro: secondo la Gazzetta dello Sport può tornare già contro il Bologna, forse anche per la trasferta di Udine.

Ramos: esami senza lesione e rientro in tempi brevi

Il centravanti portoghese aveva accusato un risentimento al polpaccio sinistro nell’ultima seduta a Milanello, prima della partenza per Bournemouth, e per questo ha saltato all’ultimo minuto la trasferta inglese. Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive non hanno rilevato lesioni e il problema risulta meno grave di quanto temuto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Ramos dovrebbe essere disponibile contro il Bologna nella gara infrasettimanale e nel derby del weekend successivo. Il quotidiano indica anche la possibilità di un recupero già per la trasferta di domenica in casa dell’Udinese..

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