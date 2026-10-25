Milan, prosegue la diatriba tra Maignan e i tifosi dell’Udinese: ancora fischi per il rossonero

Il rapporto di Mike Maignan e i tifosi dell’Udinese non è affatto amichevole, tutt’altro. La casa dell’Udinese ha spesso preso di mira il portiere del Milan nelle ultime stagioni e, anche stasera, non si è smentita.

Maignan-Udinese, prosegue il rapporto conflittuale

Sin dal 2024 il rapporto tra Mike Maignan e i tifosi dell’Udinese è al centro di accuse piuttosto forti. Infatti, circa due anni fa il portiere francese del Milan aveva fortemente condannato i cori razzisti rivolti nei suoi confronti da parte degli spettatori del Blue Energy Stadium. Tuttavia, la fiamma non si è spenta in quel caso, al contrario: i bianconeri hanno rinvigorito il rapporto conflittuale e anche questa serata si è scritto un nuovo capitolo della saga.

Infatti, in occasione della lettura delle formazioni nel pre-partita di Udinese-Milan, i tifosi friulani hanno fischiato il nome del portiere del Diavolo, prendendolo fortemente di mira.