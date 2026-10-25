Milan, Ramos ancora a secco nelle trasferte: a Udine pronta l’occasione!

Gonçalo Ramos a Udine con voglia di gol: in Serie A non ha ancora segnato in trasferta. Udinese-Milan è in programma stasera 25 ottobre alle 20:45.
Gonçalo Ramos a Udine: il gol fuori casa che manca in Serie A
Ramos è tornato a disposizione dopo il problema al polpaccio accusato nei giorni scorsi. Per lui il rigore realizzato contro l’Atalanta e il gol contro il Venezia, per un totale di due reti in campionato fino a questo momento.
Il BluEnergy Stadium porta buoni ricordi all’attaccante: nell’agosto 2025 segnò al 94′ il gol al Tottenham che portò il PSG ai rigori nella Supercoppa Europea per poi vincere per la prima volta nella sua storia il trofeo. Adesso ha l’occasione di sbloccarsi anche in trasferta: i presupposti ci sono tutti.