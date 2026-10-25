Milan, troppi passi falsi in trasferta: Amorim deve evitare un precedente con Montella

Udinese-Milan in programma alle 20.45 per l’ottava giornata di Serie A: i rossoneri cercano punti in Friuli dopo tre pareggi esterni consecutivi.
Udinese-Milan: il precedente del 2017 con Montella
Il Milan arriva al Friuli con tanti assenti, tra cui Rabiot, Gila e Moreira. Dopo la brutta figura in casa del Bournemouth in Europa League, la squadra di riferimento dovrà ripartire in campionato. Dall’altra parte c’è l’Udinese di Kosta Runjaić, in piena crisi dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Lecce.
Il Milan ha pareggiato le ultime tre trasferte in Serie A e un quarto pari esterno di fila lo riporterebbe a un precedente che risale ad aprile-maggio 2017, con Vincenzo Montella in panchina. La striscia lontano da casa è il dato che pesa di più. Un successo a Udine interromperebbe la serie, mentre un altro pareggio porterebbe i rossoneri a eguagliare quel periodo.