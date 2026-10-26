Pagelle Milan, Bartesaghi e Pulisic si prendono la scena: Ramos è l’unico bocciato

Bartesaghi convince tutti: due 7,5 e un 7

Bartesaghi è tra i grandi vincitori della serata. La Gazzetta lo sceglie come migliore del Milan e gli assegna 7,5, lo stesso voto di Tuttosport. Il Corriere si ferma a 7, confermando comunque un giudizio decisamente positivo sulla sua prova a sinistra.

Il laterale dà continuità alle iniziative offensive, mette in difficoltà la difesa dell’Udinese e si presenta anche in zona gol. Gli manca la precisione per trasformare una prestazione importante in una serata completa, ma le occasioni sprecate non cancellano quanto costruito. Il Corriere sottolinea la personalità mostrata contro avversari più esperti; Tuttosport gli riconosce un contributo superiore al peso degli errori sotto porta.

Pulisic decisivo, ma Tuttosport gli dà un voto in meno

Il gol che apre la partita e la partecipazione alle azioni offensive valgono a Pulisic un doppio 7,5 su Gazzetta e Corriere. Per quest’ultimo è lui il migliore in campo: oltre alla rete, viene premiata la capacità di incidere tra le linee e di entrare nelle combinazioni più pericolose del Milan.

Più severo Tuttosport, che assegna all’americano 6,5. Il quotidiano ne riconosce la qualità e il movimento sul vantaggio, ma pesa anche la gestione di alcune situazioni successive: la ricerca della doppietta finisce talvolta per prevalere sulla scelta più utile alla squadra.

Giudizio invece unanime su Hutchinson: 6,5 per tutte e tre le testate. Il primo gol in Serie A accompagna una prestazione in cui l’inglese risponde anche alle richieste di Amorim senza palla. Restano alcuni margini di miglioramento nelle scelte offensive, soprattutto nel primo tempo, ma il suo contributo al successo è concreto.

Modric mette tutti d’accordo, Tomori cresce da terzino

Tre 7 per Luka Modric, premiato per la lucidità con cui dirige il possesso rossonero. La giocata che avvia il vantaggio di Pulisic è l’episodio più evidente di una partita nella quale il croato detta i tempi e offre soluzioni ai compagni. Tuttosport ne evidenzia anche il lavoro nelle coperture, oltre alla qualità delle intuizioni.

Convince pure Tomori nel ruolo di terzino destro: 6,5 per la Gazzetta, 7 per Corriere e Tuttosport. Il difensore riesce ad accompagnare l’azione e propone cross interessanti, mostrando una buona interpretazione di una posizione diversa da quella abituale.

Accanto a loro, Diawara e Jashari raccolgono tre 6,5. Il primo sfrutta l’occasione e si adatta sulla fascia sinistra; il secondo dà ordine al centrocampo e partecipa all’azione del raddoppio con il tiro da cui nasce il tap-in di Hutchinson.

Ramos nervoso, Amorim promosso all’unanimità

La nota meno brillante riguarda Gonçalo Ramos: 6 su Gazzetta e Corriere, 5,5 su Tuttosport. Il centravanti si accende soprattutto nella ripresa e trova sulla propria strada Okoye, ma i duelli e il nervosismo ne condizionano la prestazione.

Serata positiva per Maignan, che dopo Bournemouth risponde sul campo anche ai fischi: 6,5 dalla Gazzetta e 6 dagli altri due quotidiani. Infine, Amorim ottiene 7 da tutte e tre le testate: le assenze non impediscono al Milan di presentarsi organizzato, controllare la partita e ritrovare una vittoria importante.

Pagelle Milan: tutti i voti dei quotidiani