Milan, Amorim dopo l’Udinese: “Contento e orgoglioso della squadra”, poi il commento a sopresa su Bartesaghi

Il Milan ha ottenuto un’ottima vittoria contro l’Udinese, agganciando la zona Champions e restando imbattuta in campionato. Buona reazione da parte dei ragazzi di Amorim dopo la caduta europea, come sottolineato dallo stesso allenatore portoghese.

Le parole di Amorim dopo Milan-Udinese

Il Milan è uscito vincente da Udine, vincendo per 0-2 in casa dei ragazzi di Runjaic. Dopo il pesante KO europeo, questo è un ottimo segnale da parte della compagine guidata da Ruben Amorim, che ha reagito alla grande nonostante le assenze pesanti. Dunque, sono arrivati 3 punti importanti e l’allenatore non può che essere contento dell’andazzo dei suoi, che hanno agganciato la zona Champions.

Ecco le parole dell’allenatore rossonero a DAZN, totalmente soddisfatto della prestazione:

“Contento e orgoglioso di quello che ha fatto la squadra. Adesso pensiamo alla prossima. Abbiamo messo in campo ciò che avevo detto: una squadra competitiva e aggressiva e sono molto contento. Quando siamo in campo io sono responsabile che i miei calciatori stiano bene. In giro per l’Europa c’è un infortunio a partita per quanto si gioca: io devo garantire anche un lavoro per il futuro del Milan, ovvero giocare anche con calciatori giovani”.

Poi il riferimento a Bartesaghi: