Pagelle Milan, Maignan affonda: arriva anche un 3. Torriani unico promosso, bocciato Amorim

Maignan, il voto più basso è un 3: il rosso pesa sulla disfatta

La bocciatura più netta arriva da Tuttosport, che assegna 3 a Maignan. Gazzetta e Corriere si fermano al 4. Al centro delle valutazioni c’è la manata ad Adams, costata al francese espulsione e rigore: un episodio che lascia il Milan in dieci quando è già sotto nel punteggio.

Le parate precedenti non compensano un errore così pesante. I quotidiani sottolineano soprattutto la responsabilità di un giocatore esperto, dal quale ci si aspetta lucidità nei momenti difficili. Il suo gesto finisce invece per aggravare una situazione già compromessa.

Torriani prende 6 per Gazzetta e Tuttosport, 5,5 per il Corriere. Entra senza poter preparare il proprio ingresso e incassa il rigore di Tavernier, ma nel finale evita un passivo ancora peggiore con un intervento su Ryan. La Gazzetta lo indica come il migliore del Milan: un riconoscimento che fotografa anche la serata degli altri.

Difesa in difficoltà: De Winter paga il fallo di mano

Davanti ai portieri non c’è nessun promosso. De Winter riceve due 4,5 e un 5: il fallo di mano che provoca il primo rigore indirizza subito la gara e pesa sul giudizio complessivo. Le successive chiusure non bastano a cancellarlo.

Per Tomori arrivano tre 5, tra affanni nel contenere gli avversari e un’ammonizione che ne condiziona la partita. Più ampio il divario su Pavlovic: Gazzetta e Corriere gli assegnano 5,5, mentre Tuttosport scende a 4,5, penalizzando anche il comportamento della barriera sulla punizione del definitivo 3-0.

Estupiñán si ferma al 5 per tutte le testate. Il salvataggio su Gannon-Doak non cambia il bilancio di una prova fragile. Moreira, impiegato sulla destra, oscilla invece tra il 5 del Corriere e il 5,5 degli altri due giornali.

Loftus-Cheek e Musah deludono, Cisse resta isolato

Le scelte a centrocampo non producono le risposte cercate da Amorim. Loftus-Cheek prende 4,5 su Gazzetta e Tuttosport, 5 sul Corriere: incide poco e lascia il campo all’intervallo. Anche Musah viene bocciato, con il giudizio più severo della Gazzetta, che gli assegna 4,5.

Jashari non riesce a dare continuità alla manovra, mentre Hutchinson raccoglie valutazioni differenti: dal 4,5 del Corriere al 5,5 di Tuttosport. La sua partita finisce anticipatamente per consentire l’ingresso di Torriani dopo l’espulsione.

Davanti, Cisse riceve 5 dalla Gazzetta e 4,5 dagli altri due quotidiani. Il giovane attaccante viene coinvolto troppo poco e non trova il modo di rendersi pericoloso. È una bocciatura individuale dentro una difficoltà collettiva: il Milan fatica a costruire e il centravanti rimane senza rifornimenti.

Amorim sotto esame: il problema precede l’espulsione

Nemmeno l’allenatore si avvicina alla sufficienza: 4 sul Corriere, 4,5 sulla Gazzetta e 5 su Tuttosport. Le differenze riguardano il peso attribuito alle responsabilità del tecnico rispetto a quelle dei giocatori, ma il punto comune è evidente: l’assetto iniziale non convince e la squadra soffre già prima di rimanere in dieci.

I cambi non ribaltano l’andamento della gara. Rabiot resta tra il 5 e il 5,5, Bartesaghi tra il 5 e il 5,5, mentre anche Diarra entra senza riuscire a incidere. Per Amorim, le pagelle certificano una serata in cui né le scelte iniziali né le correzioni hanno dato al Milan una risposta efficace.

Pagelle Milan a confronto: tutti i voti dei quotidiani