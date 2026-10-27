Rinnovo Pulisic, c’è l’ULTIM’ORA di Sky Sport: che sorpresa!

Christian Pulisic e il Milan si avvicinano a un accordo per prolungare il loro rapporto: secondo Sky Sport, le parti hanno raggiunto un’intesa di massima per il rinnovo del contratto fino al 2031. La firma ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.
Il club rossonero punta a trattenere a lungo termine l’attaccante statunitense, reduce dal gol segnato contro l’Udinese. Una notizia importante per Ruben Amorim e l’intera piazza rossonera, che rivede nell’attaccante ex Chelsea e Borussia Dortmund uno dei punti di riferimento dell’intero progetto del Diavolo.