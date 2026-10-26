Milan, Shevchenko elogia Amorim alla cerimonia del Pallone d’Oro: “Buon inizio di campionato”

Andriy Shevchenko continua ad essere una figura di primo piano del panorama calcistico mondiale, ma resta una leggenda assoluta del Milan. L’ucraino resta ancora informato sui rossoneri e, proprio riguardo l’avvio di stagione rossonero, ha elogiato mister Amorim.

Milan, le parole di Shevchenko

Questa sera tutto il mondo calcistico è attento alla cerimonia del Pallone d’Oro e, tra i vari interventi di campioni e leggende partecipanti, c’è anche spazio per il mondo Milan. Infatti, i rossoneri sono stati al centro delle parole di Andriy Shevchenko, che ha consegnato il premio Kopa a Lamine Yamal. La leggenda ucraina è intervenuta per commentare l’avvio di stagione dei rossoneri e di quel che sarà nei prossimi giorni, con un sentitissimo derby in programma.

Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Che derby sarà? Molto aperto come sempre, il Milan ha vinto con l’Udinese, tre punti molto importanti per il morale del gruppo. Una gara molto bella, combattuta da entrambe le squadre. Amorim? Sta lavorando con la squadra per riuscire a mettere le sue idee in campo. I risultati non sobo stati sempre quelli che volevano, ma ha fatto un buon inizio di campionato“.

Insomma, parole che vanno controcorrente alle continue critiche a cui è assoggettato Amorim: il quarto posto in campionato è un buon risultato e il Derby della Madonnina potrebbe ulteriormente sorprenderci.