Amorim non ci sta: lo sfogo dopo Milan-Ferencvaros

Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Milan contro il Ferencvaros in Europa League, non nascondendo la propria insoddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra.

È difficile dire qualcosa, non eravamo pronti a giocare a calcio stasera. Non siamo pronti a passare dal derby ad un’altra competizione. La maglia del Milan porta una responsabilità in qualsiasi competizione, non puoi presentarti in campo così. Forse anche io non ho fatto qualcosa che ha consentito alla squadra di essere pronta.

L’allenatore rossonero ha poi assunto parte della responsabilità, citando un problema ricorrente nel gruppo.

Forse ho fatto qualcosa di sbagliato. È già un po’ di tempo che vedo questa squadra e anche l’anno scorso ci sono stati problemi analoghi. Dobbiamo essere più pronti. Dobbiamo avere l’atteggiamento che se non vinciamo, dobbiamo provare quanto meno a recuperare. Pavlovic ad esempio è pronto a morire in allenamento, è un buon esempio. Alcuni giocatori quando non iniziano dall’11 di partenza hanno un po’ di difficoltà.

Amorim ha anche sollevato dubbi sulla capacità attuale della rosa di reggere su più fronti contemporaneamente: secondo quanto riportato, ha dichiarato che forse il Milan non è ancora pronto a essere competitivo in Serie A e in Europa League allo stesso tempo, aggiungendo però di non voler mollare la competizione europea.