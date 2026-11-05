Costacurta durissimo dopo Milan-Ferencvaros: che attacco in diretta

Alessandro Costacurta ha commentato con parole molto dure la prestazione del Milan nella partita contro il Ferencvaros, puntando il dito in particolare sulla prima frazione di gioco.

«Il primo tempo è stato uno dei peggiori degli ultimi 4-5 anni», ha dichiarato l’ex difensore rossonero, che non ha risparmiato una battuta tagliente sull’atteggiamento della squadra in campo.

Faccio una battuta: più che alla Scala del calcio, sembrava che a un certo punto pensassero di essere alla Scala.

Con questo riferimento al celebre teatro milanese, Costacurta ha voluto sottolineare un approccio giudicato troppo compassato e lontano dall’intensità richiesta dalla competizione.