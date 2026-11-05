“Ho dovuto liberare in fretta la mia stanza”: l’aneddoto di Fonseca sull’esonero al Milan

Durante la conferenza stampa di presentazione allo Sporting, Paulo Fonseca è tornato sul suo esonero dal Milan del dicembre 2024.

L’ex tecnico rossonero ha svelato alcuni retroscena sulle modalità del suo addio al Milan, raccontando una separazione tutt’altro che convenzionale:

“Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato (Conceiçao, ndr). Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare.

E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n’era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali”