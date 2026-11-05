Calciomercato del MilanLeonardo Toce

Il Milan riflette sul mercato: a gennaio sarà doppia cessione?

Il Milan riflette sul mercato: a gennaio sarà doppia cessione?

Gennaio può cambiare tutto: sarà prestito per i due giovani rossoneri?

Aspettano la loro occasione, ma anche contro il Ferencvaros in Europa League Comotto e Camarda non dovrebbero partire titolari. Lo spazio trovato finora è poco e il Milan ragiona sul percorso migliore per farli crescere: a gennaio potrebbe aprirsi la strada del prestito, con l’obiettivo di garantire a entrambi più minuti e continuità.

[[A gennaio il Milan potrebbe mandarli]] [[via in prestito]]: per Comotto si preparano Genoa, Parma e Monza. Su Camarda ci sono Frosinone, Pisa e ancora Monza

Per Comotto si preparano Genoa, Parma e Monza, mentre su Camarda ci sono Frosinone, Pisa e lo stesso Monza. Nessun addio definitivo nei piani rossoneri: l’idea è permettere ai due giovani di fare esperienza per tornare più pronti.

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