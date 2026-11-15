Balde-Milan, occasione a gennaio: c’è lo zampino di Mendes

Il mercato rossonero potrebbe regalare un’importante opportunità in vista della sessione invernale. Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Alejandro Balde, terzino sinistro classe 2003 del Barcellona.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club blaugrana sarebbe disposto a valutare anche una cessione in prestito a gennaio, dopo il poco spazio trovato dal giocatore in questa prima parte di stagione.
A spingere per l’operazione potrebbe essere Jorge Mendes, agente del calciatore, che in passato aveva già proposto Balde al Milan.
C’è però un ostacolo importante: l’ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che richiederebbe uno sforzo economico da parte dei rossoneri.