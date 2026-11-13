Beppe Bergomi indica nell’Europa League l’obiettivo principale del Milan nella stagione europea. Secondo l’ex difensore, il club rossonero dovrebbe puntare alla vittoria finale della competizione, che definisce la più blasonata tra quelle attualmente in calendario per la squadra.

Bergomi colloca Milan e Juventus tra le favorite del torneo, pur ammettendo che una delle due potrebbe non chiudere tra le prime otto della fase a gironi e qualificarsi comunque attraverso gli spareggi. In ogni caso, ritiene che l’ambizione di alzare il trofeo debba essere già presente nella testa dei giocatori.

“Il Milan deve ambire a vincere l’Europa League: è la più blasonata”

“Le favorite sono Milan e Juve. Magari non arriva tra le prime otto ma passa comunque: questa ambizione sarà già nei loro pensieri”