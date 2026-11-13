Nasce Milan Sports & Entertainment: nominato anche l’AD

RedBird Capital Partners avvia Milan Sports & Entertainment (MSE), una nuova holding con l’obiettivo di riunire e sviluppare gli investimenti sportivi, infrastrutturali e nell’intrattenimento a Milano, creando una piattaforma integrata con ambizioni internazionali.





1. AC Milan al centro del progetto





Il Milan rappresenterà il principale asset e il punto di riferimento strategico della nuova holding. L’obiettivo è valorizzare il club non solo come realtà calcistica, ma anche come brand globale e motore di sviluppo per nuove opportunità commerciali e di intrattenimento.





2. Il nuovo Generali Stadium





Elemento centrale della strategia sarà il nuovo stadio:

– Capacità prevista di 71.500 posti.

– Progettato da Foster + Partners e MANICA.

– Naming rights acquisiti da Generali attraverso un accordo definito storico.

– Struttura concepita per essere attiva tutto l’anno, ospitando calcio, concerti, eventi, hospitality e attività commerciali.

3. Nuove opportunità di business a Milano





MSE punta a costruire un vero e proprio ecosistema dello sport e dell’intrattenimento, attraverso:

– Gestione diretta di servizi negli stadi e nelle arene: ristorazione, merchandising, hospitality e suite premium.

– Valutazione di una possibile franchigia NBA a Milano nell’ambito del progetto NBA Europe.

– Sviluppo di una nuova destinazione per sport e intrattenimento dal vivo a San Donato.

– Rafforzamento della presenza di Milano nel tennis internazionale.

4. Brett Yormark nominato CEO





Brett Yormark sarà il nuovo Amministratore Delegato di MSE, riportando direttamente a Gerry Cardinale. Assumerà l’incarico al termine della sua esperienza come Commissioner della Big 12 Conference, prevista per fine gennaio 2027.





Porta oltre 30 anni di esperienza nello sport e nell’intrattenimento. In passato ha guidato Brooklyn Sports & Entertainment, supervisionando i Brooklyn Nets e il Barclays Center, contribuendo alla crescita commerciale e internazionale di entrambi.





5. La visione strategica di RedBird





Come sottolineato da Gerry Cardinale, MSE rappresenta l’evoluzione dell’investimento di RedBird nel Milan: l’obiettivo non è più valorizzare esclusivamente una singola società sportiva, ma costruire una piattaforma integrata che coinvolga un’intera città.





La strategia punta a sfruttare sinergie tra sport, infrastrutture, media, lifestyle ed eventi dal vivo, applicando a Milano un modello di business già sperimentato da RedBird negli Stati Uniti.