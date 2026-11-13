Non solo van Dijk: il Milan ha tre nomi in lista per la difesa

I rossoneri starebbero quindi sondando alternative più giovani e con costi inferiori: svelate le ultime sulla strategia dei rossoneri!

Gonçalo Inácio rimane uno dei profili più seguiti dal Milan per rinforzare la difesa, ma l’operazione si preannuncia complicata. Secondo La Gazzetta dello Sport, le richieste economiche dello Sporting e la volontà del club portoghese di trattenere il giocatore rendono difficile la trattativa.

I rossoneri starebbero quindi sondando alternative più giovani e con costi inferiori. I nomi individuati sono Ismaelo Ganiou, difensore classe 2005 del Lens, e Massiré Sylla, 21enne dell’Union Saint-Gilloise. Entrambi hanno recentemente rinnovato i rispettivi contratti, ma resterebbero accessibili come possibili alternative al portoghese.