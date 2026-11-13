Perché Modric non è partito titolare con la Croazia? Il CT spiega tutto

La scelta era legata alla partita contro la Repubblica Ceca, fondamentale per il terzo posto nel girone. Bilic aveva già previsto l'ingresso di Modric a gara in corso.

Dopo la sconfitta della Croazia contro l’Inghilterra, il commissario tecnico Slaven Bilic ha chiarito in conferenza stampa perché Luka Modric non fosse partito titolare. La scelta, secondo il CT, era già pianificata in funzione della partita successiva contro la Repubblica Ceca, ritenuta decisiva per il terzo posto nel girone.

Bilic ha spiegato che l’ingresso di Modric a gara in corso era previsto fin dall’inizio, e non una reazione all’andamento del match. Le domande sul Pallone d’Oro croato, ha aggiunto, sono una costante con cui convive da anni.

Non so cos’altro dire di lui, ho parlato più di Luka che di me negli ultimi 20 anni: mi fa sorridere ogni volta!

Bilic ha anche definito Modric come «capitano, esempio, idolo» per la nazionale croata.