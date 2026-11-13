Rabiot, il Milan vuole il rinnovo: svelata l’offerta

Il centrocampista francese ha collezionato finora 13 presenze sotto la guida di Amorim, con 5 gol e 5 assist all'attivo.

Il Milan starebbe lavorando per prolungare il contratto di Adrien Rabiot fino al 2030. Secondo il Corriere dello Sport, il club rossonero avrebbe presentato un’offerta da 5 milioni di euro più bonus a stagione, in aumento rispetto agli attuali 3,5 milioni, con l’intenzione di chiudere l’accordo entro la fine dell’anno.

Rabiot, che sarebbe intenzionato a restare in rossonero, dovrebbe discutere la proposta con la madre e agente Véronique. Il centrocampista francese ha collezionato finora 13 presenze sotto la guida di Amorim, con 5 gol e 5 assist all’attivo.