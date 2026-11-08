“Bisogna saper ammettere gli errori” Rabiot commenta la decisione arbitrale sui social

L’intervento di Marcandalli su Rabiot, continua a far discutere anche a distanza di ore dalla fine della partita.
L’episodio
Tante proteste in casa Milan per il fallo del difensore genoano, giudicato dai rossoneri punibile con il cartellino rosso per DOGSO. Non è stato di questo avviso l’arbitro della gara, Davide Massa, che ha estratto solo il cartellino giallo.
Le parole di Rabiot
A distanza di qualche ora, l’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui spiega perché, secondo lui, l’intervento è stato giudicato con il giallo e non con il rosso. Non è tardata ad arrivare la risposta del protagonista del fallo subito, Adrien Rabiot, che ha commentato così sotto il post di Calvarese:
“Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere.
Mentire continuamente non vi farà andare avanti.
Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci.
Bonne soirèe”.