News MilanMarco Ferramosca

“Bisogna saper ammettere gli errori” Rabiot commenta la decisione arbitrale sui social

"Bisogna saper ammettere gli errori" Rabiot commenta la decisione arbitrale sui social

L’intervento di Marcandalli su Rabiot, continua a far discutere anche a distanza di ore dalla fine della partita.

L’episodio

Tante proteste in casa Milan per il fallo del difensore genoano, giudicato dai rossoneri punibile con il cartellino rosso per DOGSO. Non è stato di questo avviso l’arbitro della gara, Davide Massa, che ha estratto solo il cartellino giallo.

Le parole di Rabiot

A distanza di qualche ora, l’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui spiega perché, secondo lui, l’intervento è stato giudicato con il giallo e non con il rosso. Non è tardata ad arrivare la risposta del protagonista del fallo subito, Adrien Rabiot, che ha commentato così sotto il post di Calvarese:

“Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere.
Mentire continuamente non vi farà andare avanti.
Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci.
Bonne soirèe”.

Gestione cookie