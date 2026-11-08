“Qui non ci sono day off!”: Amorim torna sulla gara di giovedì

Ruben Amorim, Dopo la preziosa vittoria per 1-2 a Marassi col Genoa, ai microfoni di DAZN si è detto orgoglioso della squadra: non sempre si gioca bene, ma bisogna essere sempre competitivi. Il punto chiave, secondo il mister, è la mentalità: in un club come il Milan non puoi accenderti solo la domenica. Queste le parole del tecnico:

“Sono orgoglioso della nostra gara. Abbiamo saputo interpretare la partita: non sempre si può giocare bene a calcio. L’importante è essere sempre competitivi e con questo atteggiamento si è più vicini a vincere tutte le partire. Dobbiamo ripartire da questa capacità di essere eclettici nella partita

Posso dire che possiamo vincere tutte le partite, ma non possiamo essere così solidi da poter ottenere questo traguardo. Possiamo vincere ogni partita se giochiamo con l’atteggiamento di oggi, ma anche il numero di infortuni farà la differenza. Recuperando alcuni possiamo essere più competitivi anche in Europa

Al Milan non c’è nessun “day off”. In questo tipo di club non puoi presentarti come giovedì e accenderti la domenica. Non è possibile, la differenza la fa la mentalità

Gonçalo Ramos? Penso che sia difficile per un attaccante quando non segna. Noi abbiamo il possesso, ma dobbiamo stare più tempo nell’ultimo terzo di campo. Il nostro modo di giocare non lo aiuta, è un processo che deve aiutarlo a essere decisivo”