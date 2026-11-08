Nkunku rilancia al Lipsia: 5 gol e 4 assist in 11 partite, il Milan osserva

Christopher Nkunku sembra aver ritrovato continuità e rendimento al Lipsia: l’attaccante francese ha collezionato 5 reti e 4 assist in 11 presenze tra Bundesliga e Champions League, con una prestazione recente che include gol e assist contro l’Augsburg.

Secondo quanto riportato, il Milan starebbe seguendo con interesse la situazione del giocatore. Il club tedesco disporrebbe di un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, e le prestazioni del francese potrebbero convincere il Lipsia a esercitarlo e trattenerlo.