Callegari: «Il Milan era più carico già nel riscaldamento, così si spiegano i primi 10 minuti»

Il giornalista Massimo Callegari ha osservato una differenza netta tra Milan e Inter già prima del calcio d’inizio del derby, durante la fase di riscaldamento.
Si può vincere un derby già nel riscaldamento? Sicuramente no. Ma ieri allo stadio l’intensità superiore del Milan rispetto all’Inter in tutte le esercitazioni è stata subito molto evidente. Attivazione neuro muscolare, anche grazie a esercizi che esaltavano il contatto fisico, corner compresi.
Secondo Callegari, quella carica diversa mostrata ben prima del fischio iniziale offrirebbe una chiave di lettura per i primi dieci minuti del match, che avrebbero fatto la differenza nel risultato finale.