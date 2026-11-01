Milan, Amorim e Allegri viaggiano alla stessa velocità: stessi punti dopo 10 giornate

Il Milan ha ricevuto tante critiche in questo inizio di stagione, che sta andando sempre in crescendo fino ad arrivare alla vittoria di ieri nel Derby. A un anno di distanza, però, il confronto con la squadra della scorsa stagione è netto: andamento quasi identico!

Milan, con Allegri o Amorim cambia poco: stessi punti dopo 10 gare

Il Milan di Amorim sta crescendo con costanza e le prestazioni messe in campo stanno migliorando. La conseguenza è che i risultati stanno finalmente dando esiti positivi, con la vittoria nel Derby della Madonnina a culminare una gara ottima. E anche in termini di classifica la situazione non è affatto tragica: 21 punti dopo 10 giornate e quinto posto in classifica alle spalle di Como e Roma (a quota 23 e 24). Insomma, la lotta Champions si prospetta accesissima, mentre le posizioni altissime ad ora sobo lontane.

Il dato curioso, però, è il confronto con la passata stagione: allo stesso identico punto i rossoneri di Allegri erano terzi in classifica a quota 21 ed erano in piena lotta per il titolo. Quella squadra era esaltata al massimo, per poi poi crollare nella seconda parte di stagione. Ma, visto il confronto con la squadra attuale, anche l’andamento di questa stagione deve ricevere i giusti complimenti.