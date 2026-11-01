Milan, Cardinale suona la carica: “Vogliamo riportare il Milan ai vertici del mondo”

Gerry Cardinale sta vivendo con grandissimo coinvolgimento la sua avventura da presidente del Milan. Il presidente rossonero non è mai stato così attivo e vicino al club e alla squadra e le sue ultime parole dimostrano grandissima affezione.

Le parole di Cardinale: “Per me è una questione personale”

Il Derby della Madonnina ha fatto schizzare l’entusiasmo alle stelle in casa Milan: l’ambiente è sereno e ora si inizia a sognare, con la giusta cautela. Cautela che, invece, sembra mancare al patron Gerry Cardinale, esaltato al massimo e davvero euforico per il momento che sta vivendo il suo club. In questa stagione il presidente è molto presente, a testimonianza di un coinvolgimento totale. E l’americano ha fissato un obiettivo chiaro: riportare il Milan sul tetto del mondo.

Ecco le sue parole a CBS: