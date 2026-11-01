Pulisic e il rinnovo con il Milan: le parole sui social

Christian Pulisic ha affidato ai propri canali social un messaggio sul suo legame con il Milan e sul rinnovo del contratto.

Pulisic rossonero vero: “Il Milan significa tutto per me”

In una bellissima storia Instagram, Pulisic racconta il suo legame con il Milan:

“Il legame che ho con questo club significa tutto per me. Voglio che i prossimi anni siano i migliori di sempre, ricchi di momenti indimenticabili e di vittorie”

L’attaccante statunitense ha poi aggiunto che rinnovare è sempre stato il suo desiderio e ha invitato il club a scrivere la storia insieme.