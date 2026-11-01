De Winter dopo il derby: «C’è fiducia che possiamo battere tutti»

Koni De Winter ha rilasciato dichiarazioni a Sportmediaset dopo la vittoria nel derby, esprimendo fiducia nelle ambizioni del Milan e soddisfazione per la prestazione della squadra.

Il difensore ha descritto un ambiente di gruppo particolarmente compatto e motivato.

Il gruppo e tutti quelli che ci stanno attorno sentono che la nostra è una squadra forte. C’è questa fiducia che possiamo battere tutti, a volte ne abbiamo anche troppa.