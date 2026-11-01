De Winter dopo il derby: «C’è fiducia che possiamo battere tutti»

Koni De Winter ha rilasciato dichiarazioni a Sportmediaset dopo la vittoria nel derby, esprimendo fiducia nelle ambizioni del Milan e soddisfazione per la prestazione della squadra.
De Winter esalta la fiducia del Milan
Il difensore ha descritto un ambiente di gruppo particolarmente compatto e motivato.
Il gruppo e tutti quelli che ci stanno attorno sentono che la nostra è una squadra forte. C’è questa fiducia che possiamo battere tutti, a volte ne abbiamo anche troppa.
De Winter ha poi commentato la prestazione Moreira al suo primo derby:
Sono veramente contento per lui, il suo primo derby lo ha stampato così… È molto forte nonostante sia ancora giovane.