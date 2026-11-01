Pulisic a cuore aperto: “Voglio dare molto di più al Milan”

Pulisic al Milan: dopo il 3-1 nel derby con l’Inter, lo statunitense dice di voler dare di più ai rossoneri e ai tifosi che gli hanno riacceso la carriera.
Pulisic e il derby: il quarto gol contro l’Inter
Al termine del debry vinto contro l’Inter. Pulisic ha parlato alla CBS con parole commosse per la bellezza della serata:
“Ogni giorno lavoro duramente per poter vivere momenti così. Sono semplicemente grato”.
Il passaggio più netto riguarda il rapporto con la società. Pulisic racconta a cuore aperto cosa significa per lui la maglia rossonera e la firma sul rinnovo di contratto:
“Non ho pensato troppo al contratto, ma fa davvero molto piacere. Non ho parole per quello che questo club mi ha dato dal primo all’ultimo, la fiducia e la stima che mi hanno trasmesso per ripagare questi tifosi in un giorno come oggi. Voglio dare loro molto di più, perché hanno davvero rilanciato la mia carriera”.