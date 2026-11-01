Modrić esalta il Milan: “Miglior prestazione della stagione”, poi racconta perché è rimasto

Modrić commenta alla CBS il derby vinto 3-1 dal Milan sull’Inter a San Siro, nel decimo turno di Serie A: si tratta forse della prestazione migliore della stagione.

Milan-Inter 3-1: il derby dopo il ko con il Bologna

Modrić esalta la prova del Milan nel derby nel suo intervento alla CBS:

“Una vittoria incredibile, una prestazione incredibile fin dal primo minuto. Credo che questa sia stata forse la nostra migliore partita della stagione. Nel complesso, abbiamo meritato la vittoria e siamo davvero contenti”.

Modric esalta la reazione rossonera dopo la sconfitta contro il Bologna:

“Bisogna essere positivi. Non ci si può lamentare troppo dell’ultima partita perché si sa che quella successiva è vicina. Era una partita importante e non c’era occasione migliore per mettersi alla prova che contro l’Inter, e noi l’abbiamo fatto. Stiamo crescendo come squadra, ci sono nuove idee di gioco. A volte ci saranno alti e bassi, ma dobbiamo cercare di ridurre al minimo questi ultimi se vogliamo vincere dei titoli”.

Modric racconta la permanenza al Milan

Il croato racconta anche qualcosa in merito alla sua scelta di restare al Milan in estate: